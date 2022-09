'Giftig afval van Belgisch bedrijf liep Schelde in'

Een Vlaams overheidsbedrijf loosde giftig afval dat de rivier de Schelde in is gestroomd. Het water, dat via de Nederlandse Westerschelde in de Noordzee belandt, bevatte onder meer een teveel aan kankerverwekkende stoffen. Dat meldt het Vlaamse onderzoeksjournalistieke programma Pano .

Philippe Jorens, professor klinische toxicologie aan de Universiteit Antwerpen, zegt tegen Pano dat de geloosde stoffen een "nadelig effect" hebben voor het leven onder water. Het gevaar van iedere afzonderlijke geloosde stof is voor mensen beperkt, omdat de stoffen in afvalwater zijn geloosd en mensen dat niet innemen of inademen. Maar deskundigen waarschuwen in Pano wel voor de “cocktail” van die stoffen. Het Openbaar Ministerie buigt zich inmiddels over de zaak.