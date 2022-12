Gemeente moet gevolgen van extra vee in wei onderzoeken

Als een gemeente in een bestemmingsplan uitbreiding van veehouderijen mogelijk wil maken, dan heeft die gemeente de plicht om te onderzoeken welke gevolgen het extra vee voor de natuur heeft. Dat heeft de Raad van State (RvS) bepaald in een zaak die onder andere door de Stichting Brabantse Milieufederatie (BMF) was aangespannen tegen de Brabantse gemeente Halderberge.



Het bestemmingsplan moet worden aangepast: de gemeente moet de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen schrappen. Volgens de rechter is onvoldoende in kaart gebracht wat de gevolgen voor beschermde natuurgebieden in de omgeving zijn als meer vee in de wei komt te staan.



Stikstofuitstoot

De stikstofuitstoot van veehouderijen kan nadelige gevolgen hebben voor beschermde Natura 2000-gebieden. Als veehouderijen kunnen uitbreiden op grond van een bestemmingsplan, dan kunnen zij meer vee gaan houden, met daardoor mogelijk meer nadelige gevolgen voor deze natuurgebieden. Vee staat niet altijd op stal.



Veehouders beweiden hun vee ook, met andere woorden: ze laten de dieren ook in de wei staan. Dieren produceren mest, daarin zit stikstof en te hoge stikstofconcentraties kunnen schadelijk zijn voor bepaalde plantensoorten. Daarom moeten gemeenten goed onderzoek doen voordat ze in een bestemmingsplan ruimte bieden voor meer vee.



Dat wil niet zeggen dat vee altijd op stal moet staan en niet meer de wei in zou mogen. Als uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen acceptabel zijn, dan is uitbreiding van de veestapel mogelijk. De dieren kunnen dan ook in de wei lopen en hoeven niet altijd op stal te staan.



Het stinkt in Brabant

In de ZEMBLA uitzending 'Het stinkt in Brabant' uit 2011 zien we de strijd tussen de burger die in het buitengebied knokt voor een gezond leefklimaat en tegen de ongezonde lucht en de boeren die naast hen steeds grotere varkensstallen bouwen.



Eerder dit jaar besteedde ZEMBLA ook aandacht aan de geitenkwestie in Hurwenen in de uitzending 'Ziek van geiten'. In die uitzending maken inwoners van Hurwenen zich grote zorgen om de vergunning die door de gemeente is afgegeven aan geitenhouder Alexander van der Schans, die midden in de dorpskern zijn bedrijf wil uitbreiden van 7000, naar ruim 13.000 geiten.

De inwoners zijn bang voor een toename van gezondheidsklachten die in verband worden gebracht met de aanwezigheid van geiten. Wie namelijk binnen een straal van 2 kilometer woont van een geitenboerderij, heeft een verhoogde kans op longontsteking.