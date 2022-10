Gemeente Barneveld mag informatie over herkomst zand Vink niet openbaar maken 30-04-2019 • leestijd 1 minuten • bewaren

De gemeente Barneveld mag informatie die afvalbedrijf Vink probeerde af te schermen niet gebruiken of openbaar maken. Het gaat om informatie over de herkomst van zand dat door Vink aan de gemeente is geleverd en nooit had mogen worden toegepast in een woonwijk. Onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV bevestigde onlangs dat het zand is vervuild.

Het zand is onderwerp in de ZEMBLA-uitzending ‘ Nieuwbouwwijk als stortplaats ’. De gemeente wilde onderzoeken waar het toegepaste zand vandaan komt. Daarom had ze Vink om informatie gevraagd. Het bedrijf stuurde een e-mail waarin bepaalde informatie onzichtbaar was gemaakt. Een medewerker van de gemeente kon de weg gelakte informatie redelijk eenvoudig weer zichtbaar maken.

Geen toestemming

De rechter oordeelt in een door Vink aangespannen kort geding dat de gemeente niks mag doen met de informatie omdat het bedrijf daarvoor geen toestemming gaf. “Het bedrijf heeft de informatie in het e-mailbericht aan de gemeente onzichtbaar gemaakt. Daaruit moest de gemeente afleiden dat zij de informatie niet aan haar wilden verstrekken”, aldus de rechtbank.

De gemeente heeft bovendien niet goed duidelijk gemaakt aan de rechtbank welke publiekrechtelijke regeling haar de bevoegdheid geeft om de informatie op te eisen. “Daarnaast oordeelde de kortgedingrechter dat het belang van de gemeente bij het verkrijgen van de informatie minder zwaar weegt tegenover het belang van het bedrijf.”