Geen reactie Shell na ZEMBLA uitzending 23-06-2010 • leestijd 2 minuten • bewaren

Shell sluit tankstation wegens actie Milieudefensie

Milieudefensie greep de ZEMBLA uitzending aan om actie te voeren bij Shell stations. Milieudefensie deelde bij drie Shell-tankstations in de Randstad flyers uit om klanten te informeren over de onverantwoorde manier waarop Shell te werk gaat bij de oliewinning in Nigeria. De manager van één van de Shell-stations, Den Ruygenhoek aan de A4, sloot om die reden de toegangsweg naar zijn station af. Bij een tweede Shell-station, Ruwiel aan de A2, dreigde een manager met de politie. Bij De Hackelaar, aan de A1, was de ontvangst vriendelijker en konden de actievoerders hun folders uitdelen.



Shell

Ondanks herhaalde verzoeken wilde Shell geen enkele vraag van de ZEMBLA redactie beantwoorden. En ook na de uitzending was er geen reactie van Shell behalve in de vorm van een reclame offensief.



Vergeten olieramp.

Slecht onderhoud en gebrekkige beveiliging van olienistallaties is er de oorzaak van de dat er in Nigeria in de loop van de afgelopen vijftig jaar ongeveer tien keer zo veel olie het milieu in lekt als nu bij de ramp in de Golf van Mexico. Lokale boeren en vissers zijn het slachtoffer en krijgen zelfs na jarenlange strijd van Shell niet de compensatie waar ze wettelijk recht op hebben. Opruimen gebeurt niet, of slecht.



Affakkelen

Shell laat na om in Nigeria voldoende te investeren in installaties om gas, dat vrijkomt bij oliewinning, op te vangen en nuttig te gebruiken. In plaats daarvan verbrandt Shell het gas, ondanks het verbod op affakkelen. De fakkels stoten dagelijks evenveel CO2 uit als vier miljoen Nederlandse auto's. Shell beloofde onlangs een deel van de 110 fakkels te doven, maar wil nog steeds niet aangeven wanneer het die belofte gaat inlossen.



ZEMBLA

In de uitzending Zembla - ' Vuile olie van Shell ' hebben Thomas Blom en Sanne de Boer de praktijken van Shell in Nigeria onder de loep genomen, en wordt het duidelijk dat Shell in Nigeria alleen gaat voor winstmaximalisatie.



Aandeelhouders

Ondertussen presenteert Shell prachtige winstcijfers in Den Haag en weet het bestuur de aandeelhouders, waaronder grote pensioenfondsen, ervan te overtuigen dat ze op een nette, duurzame manier werken in Nigeria. Rick van der Ploeg, hoogleraar economie aan de Oxford University vraagt zich af of de pensioenfondsen de ellende die de oliewinning met zich meebrengt, wel op hun geweten willen hebben: “Als de aandeelhouders echt eens door de Niger Delta gaan lopen, eens zien wat er met de locale bevolking gebeurt, dan vraag ik me af of je je nog zo comfortabel voelt met hebben van die aandeeltjes Shell.”