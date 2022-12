Geen centraal bankrekeningregister voor opsporing fraude 18-03-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Er komt geen centraal bankrekeningregister om financiële fraude op te sporen. Met zo’n register weten rechercheurs onmiddellijk bij welke banken een verdachte een rekening heeft. Nu moeten rechercheurs daarvoor alle banken apart benaderen. Nederland heeft nog steeds geen centraal bankregister, in tegenstelling tot de ons omringende landen. Wel komt er een ‘verwijzingsportaal’. Samen met de banken wordt gewerkt aan een technische voorziening die het mogelijk moet maken om geautomatiseerd identificerende gegevens bij banken te vorderen of op te vragen. Er moet nog wel eerst meer ICT worden ontwikkeld, wet- en regelgeving worden opgesteld en een beheersorganisatie worden ingericht. Dat schrijft minister van der Steur aan de Tweede Kamer.



Project Peseta

In het kader van project Peseta is door de Nationale Politie samen met banken bekeken op welke wijze historische bancaire gegevens (saldo en mutatiegegevens) op efficiënte – digitale – wijze zouden kunnen worden verstrekt. De minister meldt dat SNS en ING inmiddels tot digitale verstrekking zijn overgegaan, en dat de andere grote banken – Rabobank en ABN Amro – naar verwachting zeer spoedig zullen volgen.

Hoeveel faillissementsfraudezaken er procentueel zijn behandeld door de districtsrecherche, de Nationale Recherche, de fraude-units en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), is moeilijk te zeggen omdat meldingen van faillissementsfraude ook op andere wijzen de politie bereiken dan via meldingen van curatoren aan het meldpunt – denk aan aangiften van gedupeerde schuldeisers. Het aantal meldingen staat los van het aantal verdachten dat voortkomt uit het onderzoek dat naar aanleiding van de meldingen wordt verricht.

Uit de gegevens komt naar voren dat ongeveer 68 procent van de ontvangen meldingen naar de politie gaat en 32 procent door de FIOD in behandeling wordt genomen.

Formatie vrijgemaakt

Binnen de Nationale Politie is structureel personeel vrijgemaakt voor de opsporing van financieel economische criminaliteit, waaronder ook fraude valt. Binnen iedere eenheid van de Nationale Politie worden specialistische teams gevormd voor complexere fraude- en witwasonderzoeken. Naast deze teams is er voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit door andere onderdelen van de politie, waaronder de districtsrecherche, in specialistische ondersteuning voorzien. Eenvoudige fraudes worden dikwijls binnen de basisteams afgehandeld, met gebruikmaking van deze specialistische ondersteuning.

Fraudemonitor

Het openbaar ministerie ontwikkelt een fraudemonitor om beter zicht te krijgen op fraudezaken die strafrechtelijk worden afgedaan. De monitor zal cijfers en kwalitatieve informatie bevatten over de hoofdthema’s uit de rijksbrede aanpak van fraude en de belangrijkste vormen van fraude tussen burgers en bedrijven, waarover ook afspraken gemaakt zijn met het openbaar ministerie en de politie. De eerste monitor – met gegevens over het jaar 2015 – is vóór de zomer van 2016 gereed.