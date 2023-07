Financieel directeuren worstelen met praktijk duurzaamheid 10-06-2021 • leestijd 2 minuten • 260 keer bekeken • bewaren

Hoewel vrijwel alle financieel directeuren van de grootste bedrijven van Nederland duurzaamheid belangrijk voor hun organisatie vinden, worstelen ze ook met de praktische uitvoering daarvan. Duidelijke doelstellingen ontbreken en het zou moeilijk zijn om duurzaamheid te meten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA).



Zo geeft 70 procent van de bedrijven duidelijke financiële doelen mee aan managers, terwijl slechts een kwart van hen eisen stelt op het gebied van duurzaamheid. "Duurzaamheid staat hoog op de agenda van elke CFO (Chief Financial Officer, red.), maar er valt nog een wereld te winnen in de doorvertaling naar de bedrijfsactiviteiten", zegt onderzoeker Frank Verbeeten, hoogleraar Accounting aan de UvA.





Moeilijk meetbaar

Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de ondervraagde CFO’s duurzaamheid als een belangrijke bron van 'waardecreatie' voor hun organisatie ziet. Verbeeten: "Het bewustzijn en de wil is er, maar de doorvertaling vergt tijd en een duidelijk verdienmodel. Bedrijven zoeken naar waardecreatie. Een integrale aanpak van duurzaamheid is nodig om zowel maatschappelijke als economische waarde te creëren."



Veel CFO's hebben ook moeite met het meetbaar maken van duurzaamheid. Driekwart zegt niet over de juiste data te beschikken om de financiële impact van duurzaamheid door te berekenen. "Ondanks dat het voor de meeste CFO's lastig is om de toegevoegde (financiële en economische) waarde van duurzaamheid echt inzichtelijk te krijgen, zien we dat bestuurders crises als de coronapandemie en het klimaat aangrijpen om hun bedrijven voor te bereiden op de toekomst", stelt Verbeeten.







Rabobank erkent schuld

Eerder dit jaar erkende de topman duurzaamheid van Rabobank in Zembla dat de bank medeverantwoordelijk is voor de problemen in de landbouw. Het was voor het eerst dat een financiële instelling dat zo stelde. Dit betrof dan vooral de gevolgen van het financieringsbeleid van de intensieve landbouwsector.



“Laten we reëel zijn, het is niet veel geld verdienen op dit moment in de Nederlandse landbouw," aldus de Bas Rüter van de Rabobank. "Vaak is het zo dat de transformatie naar biologisch bijvoorbeeld leidt tot minder koeien per hectare en minder liter en als gevolg daarvan minder saldo en dan vaak ook nog de wens om minder koeien te hebben. En als je dat bij elkaar optelt, dan kan het vaak niet uit.”



Niet alleen Rabobank-klanten lopen tegen problemen op bij de financiering van een omschakeling. Hetzelfde speelt bij ABN AMRO. Tegenover Zembla zegt de bank: “Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de strategie van ABN AMRO. Maar er is helaas niet altijd genoeg ruimte in deze specifieke markt. Soms kan een investering uit en soms niet.”



Bekijk de aflevering ‘Het excuus van de Boerenleenbank’ hier