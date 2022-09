Europarlementariërs de toegang tot de Gazastrook geweigerd 10-02-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Israëlische autoriteiten hebben gisteren een groep Europarlementariërs de toegang tot de Gazastrook geweigerd, meldt het Europees Parlement vandaag. Waarom de delegatie het gebied niet in mag, is niet duidelijk.

De Europarlementariërs zouden een bezoek brengen aan het gebied om te kijken hoe het er nu voor staat, na de Gaza-oorlog in de zomer van 2014. Ze zouden onder meer de wederopbouw evalueren die door de Europese Unie is gefinancierd. Bij het conflict in Gaza vielen ruim 2200 doden, voornamelijk Palestijnen.

Sinds 2011 hebben afgevaardigden van het Europees Parlement geen toegang tot Gaza. Volgens de Ierse voorzitter van de delegatie Martina Anderson roept dat de vraag op wat de Israëlische regering te verbergen heeft. "De systematische weigering van de toegang tot de Gazastrook door Israël is onaanvaardbaar. We zullen niet opgeven voor de mensen in Gaza."



(Bron NOS)