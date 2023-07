Een op de drie PIP-implantaten kan scheuren 17-04-2012 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een op de drie borstimplantaten van de fabrikant Poly Implant Prothèse (PIP) kan scheuren. Dat is veel meer dan tot nu toe werd aangenomen, meldden Britse plastisch chirurgen dinsdag.



Uit een studie van 453 patiënten die 7 tot 12 jaar geleden een PIP-implantaat kregen, blijkt dat, afhankelijk van de periode 15,9 tot 33,8 procent scheurde.



In vorige studies lag het percentage tussen 2 en 5 procent, meldden de auteurs van de studie. In de nieuwe studie is gebruik gemaakt van ultrasone golven in plaats van lichamelijk onderzoek dat normaal wordt gedaan. De onderzoekers raden vrouwen met een PIP-implantaat aan die te laten verwijderen. (bron: anp)

Operatie proefkonijn

De borstimplantaten kwamen in het nieuws na onderzoek van ZEMBLA. De PIP-implantaten zijn jarenlang gebruikt door artsen in Nederlandse ziekenhuizen en klinieken, omdat ze een CE-markering hadden. Een CE-markering betekent: dit product is veilig en mag verkocht worden op de Europese markt. Maar uitgebreid wetenschappelijk onderzoek begint pas als de implantaten al worden gebruikt door chirurgen. Zo zijn patiënten proefkonijn zonder het te weten.



Meer dan duizend Nederlandse vrouwen met een PIP-borstimplantaat hoorden dat zij een verhoogde kans lopen op ernstige gezondheidsklachten door geknoei met siliconen door de fabrikant.



De PIP-borstimplantaten worden sinds 1998 verkocht in Nederland. De inspectie ging er tot nu vanuit dat alleen de vrouwen die vanaf 2001 de PIP-implantaten kregen, risico liepen. Uit het onderzoek van Sander Rietveld en Marieke van Santen blijkt dat ook vrouwen die de implantaten vóór 2001 hebben gekregen een gezondheidsrisico lopen.