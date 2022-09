Dossier stankoverlast: Kamervragen over rechterlijke uitspraak Vandaag • leestijd 2 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

Hoeveel burgers en veehouderijen gaan de gevolgen merken van de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over stankoverlast? Dat wil coalitiepartij D66 van minister Schouten van Landbouw en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat weten, zo blijkt uit Kamervragen. Donderdag oordeelde de rechter dat de Nederlandse overheid tekortschiet in het beschermen van burgers tegen zeer ernstige geurhinder.

Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 wil dat de bewindspersonen zo snel mogelijk een inventarisatie maken van aantal personen en bedrijven dat door de uitspraak getroffen wordt. Ook wil hij weten welke stappen de bewindspersonen ondernemen om de burgers die de rechtszaak hebben aangespannen, en andere burgers in het buitengebied, alsnog de juiste bescherming te bieden tegen stankoverlast.

Coalitiepartij CDA wil van de bewindspersonen weten welk effect deze uitspraak heeft voor de agrarische bedrijven in de buurt van burgerwoningen en of zij in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Ook vragen CDA-Kamerleden Geurts, Boswijk en Van der Molen of boeren recht hebben op een schadevergoeding.

Daarnaast vraagt het CDA of de bewindspersonen eigenlijk vinden dat stankoverlast moet worden teruggebracht: “Zo ja, op welke termijn en wie draait op voor de kosten en inkomstenderving die dit met zich meebrengt?”

Uitspraak legt bom onder de Wet geurhinder en veehouderij

Afgelopen donderdag bepaalde de rechter in een civiele rechtszaak dat “het wettelijk systeem kennelijk niet de nodige bescherming biedt, althans heeft geboden” aan omwonenden tegen ernstige geurhinder van veehouderijen. De rechtszaak was aangespannen door zestien omwonenden die zijn verenigd in het Brabants Burgerplatform.

De advocaat van het Brabants Burgerplatform Nout Verbeek denkt dat deze uitspraak een bom legt onder de Wet Geurhinder en Veehouderij: “Deze wet verdient het om met een ontzettende knal opgeblazen te worden.” Ook milieujurist Valentijn Wösten vindt het een doorbraak: “Ik blijf die wet een schande van de eerste orde noemen. Dit dwingt tot een herziening van de wet.”

Stankoverlast in Nederland

Zembla deed eerder dit jaar onderzoek naar stankoverlast in Nederland en onderzocht de Wet Geurhinder en Veehouderij. Zembla kwam tot de conclusie dat de wet burgers nog steeds onvoldoende beschermt tegen stankoverlast. De wet bestaat sinds 2007. In zowel 2016 als in 2019 werden staatssecretarissen Dijksma en Van Veldhoven al geadviseerd om de wet aan te passen, maar dat gebeurde niet.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen zei destijds tegen Zembla de wet opnieuw onder de loep te nemen. “Op het moment dat die aangepast moet worden dan gaan we hem ook aanpassen.” De uitspraak van de rechter van vorige week zegt staatssecretaris Heijnen “zorgvuldig te bestuderen”.

