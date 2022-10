Doorbraak in onderzoek naar herkomst coronavirus 28-02-2022 • leestijd 2 minuten • 1088 keer bekeken • bewaren

Er is een doorbraak gekomen in het onderzoek naar de herkomst van het coronavirus. Dat zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans. Zij schreef mee aan een onderzoek dat op basis van de nieuwste analyses van data tot de conclusie komt dat de pandemie “zeer waarschijnlijk” op de wilde dierenmarkt in Wuhan is begonnen.

Het rapport van Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit februari 2021 staat aan de basis van deze doorbraak, zegt Koopmans. Begin 2021 zond de WHO een missie naar Wuhan, de stad in China die als eerst te maken kreeg met het coronavirus. Het doel was de herkomst van het virus te onderzoeken. Viroloog Marion Koopmans nam deel aan die missie.

In het eindrapport van deze missie, concludeert de WHO al dat het meest aannemelijke scenario is dat de pandemie is ontstaan op een markt voor wilde dieren in Wuhan. Maar al snel na de publicatie komt er binnen de WHO onenigheid over het rapport. Het resultaat is dat het onderzoek maandenlang stil ligt, zo blijkt uit de Zembla-uitzending ‘De belangenpandemie.’

'Honderd procent zekerheid bestaat niet in de wetenschap'

Koopmans vertelt nu in een interview op NPO Radio 1 dat het WHO-rapport uit 2021 is gecombineerd met gegevens uit latere studies: “Zo zijn er gegevens bijgekomen van het monitoren van markten, van het testen van veegdoekjes van de markten en is er een diepgaande analyse gemaakt van gegevens waar wij met de WHO-missie nog niet bij konden.”

Voor Koopmans vormt dit een heel sterk bewijs dat de oorsprong van de coronapandemie op de dierenmarkt in Wuhan ligt: “Honderd procent zekerheid bestaat niet in de wetenschap. Het laatste puzzelstukje zou zijn het vinden van een dier met daarin precies hetzelfde virus. Dat is niet gebeurd, maar alle gegevens bij elkaar opgeteld, maken het echt heel onwaarschijnlijk dat er een andere verklaring is.”