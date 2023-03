‘Dit zijn verhalen van genocide. Het is gewoon etnische zuivering’ 20-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De Verenigde Naties waarschuwen al maanden: het gaat mis in Myanmar. Er vinden gewelddadige praktijken plaats die doen denken aan etnische zuivering. De Rohingya, een moslimminderheid in het boeddhistische Myanmar, worden mishandeld en verdreven door het leger. Zo’n 400.000 Rohingya zijn al gevlucht en de VN rapporteren dat de laatste drie weken elk uur duizend mensen de grens oversteken om het geweld in hun land te ontvluchten. Ondanks de toespraak van leider Aung San Suu Kyi, waarin ze zegt dat er geen reden is om te vluchten, lijkt de situatie juist alleen maar erger te worden.

In het radioprogramma Met het Oog op Morgen was maandagavond een aangrijpend interview te horen met hulpverlener Willy Legendre die op nog geen tien minuten van de grens met Myanmar woont. "Ik denk dat onze woordenschat te arm is om te beschrijven wat wij hier meemaken”, aldus de hulpverlener in het interview.

Volgens Legendre zijn de hulpverleners in Bangladesh totaal niet toegerust om de vele vluchtelingen op te vangen en te behandelen. En dat is wel nodig:

“De Rohinhya worden met hakmessen bewerkt, beschoten met machinegeweren of in brand gestoken,” vertelt hij. “Wie in paniek op de vlucht slaat, loopt zich te pletter in het mijnenveld. Over dat soort wonden hebben we het."

‘Een soldaat heeft haar been afgehakt’

Het interview maakt duidelijk hoe ernstig de situatie is aan de grens. Zo vertelt Legendre over een gesprek dat hij had met een oudere vrouw die een been kwijt was. Legendre: "Haar familie werd voor haar ogen vermoord. Toen soldaten haar dochter probeerde te verkrachten, wilde ze dat voorkomen. Een soldaat heeft haar tegen de grond getrapt en haar been afgehakt."

Mooie woorden, maar geen daden

Legendre en andere hulpverleners in het gebied ergeren zich aan de leider van Aung San Suu Kyi die niet daadkrachtig genoeg tegen het geweld optreedt. Steeds meer mensen vinden dat Suu Kyi haar Nobelprijs voor de Vrede afgenomen moet worden. Ze wil het buitenland te vriend houden, maar laat tegelijk niet toe dat de VN onafhankelijk onderzoek doet naar de situatie. Suu Kyi lijkt geen enkele controle te hebben over het machtige leger in haar land. Correspondent Joeri Boon over haar toespraak van deze week in een reportage: "De woorden zijn mooi, maar of het omgezet wordt in daden is een kleine kans."

Vergeten kinderen

In de ZEMBLA In de ZEMBLA ‘Vergeten kinderen’ is te zien hoe sommige Rohingya-Vluchtelingen terechtkomen in vluchtelingenkampen in de Stille Oceaan waar ze een uitzichtloos bestaan lijden en onder erbarmelijke omstandigheden moeten overleven. Bekijk hier een fragment uit deze uitzending:

