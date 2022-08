'Deel voedingswetenschappers WUR niet open over nevenwerkzaamheden'

Een deel van de voedingswetenschappers van de Wageningen University & Research (WUR) is niet transparant over nevenwerkzaamheden. Dat stelt Foodwatch op basis van eigen onderzoek. Daarmee overschrijden ze de gedragscode waaraan wetenschappers zich moeten houden.





In totaal zijn er vierentwintig bijzonder hoogleraren voeding werkzaam bij WUR, meldt de voedselwaakhond. Elf van hen (46 procent) hebben hun nevenwerkzaamheden niet (allemaal) openbaar toegankelijk gemaakt op de universiteitsprofielpagina. Acht van deze elf hebben een nevenwerkzaamheid bij een commercieel bedrijf, waaronder BASF, Corbion en Unilever. Vier wetenschappers hebben zelfs helemaal geen universiteitsprofielpagina.



Reactie WUR

Een woordvoerder van de WUR laat weten dat de kwestie wordt onderzocht. "De WUR vindt transparantie heel belangrijk. We gaan de data van Foodwatch vergelijken met onze eigen gegevens en als er aanleiding toe is komen we erop terug. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen", aldus de zegsman.





Foodwatch vraagt de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de WUR en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op naleving van de transparantieregels toe te zien. Het onderzoek naar transparantie over nevenfuncties maakt deel uit van de Foodwatch-campagne tegen de "uitverkoop van de wetenschap". Foodwatch wil dat de consument kan vertrouwen op onafhankelijke - en op zijn minst transparante - voedselwetenschap



Het kippenexperiment

Onlangs onthulde Zembla dat de conclusies van een belangrijk onderzoek naar de vraag of biologisch voedsel gezonder is dan gangbare voeding, zijn afgezwakt. Dat gebeurde onder druk van één van de deelnemende partijen, onderzoeksinstituut TNO. "Ik moest zeggen: wij kunnen geen conclusies trekken", zegt onderzoeksleider Machteld Huber in de Zembla-uitzending 'Het kippenexperiment'.



Maar bepaalde uitkomsten van het unieke onderzoek gaven wel degelijk aanwijzingen dat biologische voeding gezonder zou kunnen zijn. Na de presentatie van het rapport ontstaat er ook een conflict tussen de onderzoeksleider en de mede-onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR).





Kijk hier de uitzending 'Het kippenexperiment':