De schaduwvloot

Zembla duikt de havens in en monitort een half jaar lang duizenden dubieuze scheepsbewegingen. We onderzoeken de maritieme en ecologische risico’s die deze schaduwvloot meebrengt voor Nederland en de ons omringende landen.

Ook nemen we de kijker mee in een dataonderzoek naar het olie- en geldspoor van deze grootscheepse sanctieomzeiling. Met hulp van analisten, olie- en sanctie-experts kwantificeert Zembla de hoeveelheid verwerkte Russische olie, die ondanks de internationale sancties nog steeds legaal ons land blijft binnenstromen en brengt op die manier in kaart in welke mate in Nederland gevestigde bedrijven Poetins’ oorlogskas blijven spekken.