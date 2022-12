De plasticzeepbel

Plastic is een van de grootste bedreigingen voor het milieu. Jaarlijks gaan miljoenen dieren dood door plastic vervuiling. Voor mensen zijn microplastics een grote zorg. We krijgen het binnen via de lucht en ons voedsel. Plastic zit in ons bloed, in borstvoedingsmelk en in placenta’s. Toch neemt het gebruik van plastic in razend tempo toe.