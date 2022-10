De nepnieuwsfabriek 25-10-2018 • leestijd 1 minuten • 499 keer bekeken • bewaren

Op 11 september 2015 vertoont een Russische staatszender een filmpje van een Amerikaanse soldaat die met zijn geweer op een Koran schiet. Op Twitter reageren Syrische soldaten woedend. Maar de soldaat blijkt een acteur te zijn, en het filmpje in scène gezet. Dat ontdekt de Russische onderzoeksjournalist Andrey Soshnikov. Hij en enkele andere jonge Russische journalisten hebben het lef om de strijd met het nepnieuws aan te gaan.

Een zogenoemde 'trollenfabriek' in Sint-Petersburg maakt aan de lopende band dit soort nepfilmpjes, om westerse landen in diskrediet te brengen. Via sociale media worden ze verspreid tot ver over de grens. Maar Soshnikov en zijn collega’s zoeken onvermoeibaar naar digitale sporen, om de echte makers van verdachte filmpjes te achterhalen. Hun speelveld is voornamelijk online. Sommigen wagen zich in het hol van de leeuw, en gaan undercover bij de trollenfabriek. Dat is voor hen niet zonder risico.



In ZEMBLA Internationaal: hoe Russische journalisten de strijd aanbinden met de propaganda van het Kremlin.

ZEMBLA Internationaal - De nepnieuwsfabriek - Woensdag 31 oktober om 21:15 uur

bij BNNVARA op NPO2.

Regie: Jakob Gottschau / ©2018 Express TV-production - Denemarken

Nederlandse bewerking: Nikki van der Westen



Helaas is deze aflevering niet meer online beschikbaar.