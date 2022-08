De hoofdrolspelers uit de landbouwcrisis aan tafel met Remkes

In een vierdelige serie namen we ook de boeren, de zuivelcoöperaties en de producenten van bestrijdingsmiddelen onder de loep.

Zo blijkt in de uitzending ‘Supermarktmacht’ dat supermarkten zich actief verzetten tegen de oproep van de Tweede Kamer om jaarlijks te rapporteren over wat ze doen om de voedselketen duurzamer te maken. Ook blijkt in de uitzending dat supermarkten geen harde afspraken willen maken over het betalen van een hogere prijs aan boeren die duurzamer produceren.

Zo’n 85 procent van de Nederlandse boeren en tuinders is klant bij de Rabobank. De bank heeft in de Nederlandse landbouw rond de 30 miljard euro uitstaan. Zo’n 3 procent daarvan is geïnvesteerd in biologische landbouw. “Een relatief klein deel”, zei Bas Rüter, directeur duurzaamheid van de Rabobank, tegen Zembla. In het excuus van de boerenleenbank erkent Rabobank medeverantwoordelijk te zijn voor de problemen in de landbouw.