De gemeenten over de ramp C2000

De ZEMBLA uitzending ‘De Ramp C2000’ heeft veel reacties losgemaakt.



Breda

In Breda heeft de raadsfractie van GroenLinks vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van het C2000-communicatiesysteem voor hulpdiensten. Ook Breda'97 wil van burgemeester en wethouders weten of de apparatuur in Breda wel goed werkt. Raadslid Mieke Vossenaar wil weten hoe het is gesteld met de dekking van C2000 in Breda en omgeving. Vossenaar wil weten hoe het staat met de ontvangst in belangrijke gebouwen als het Amphia Ziekenhuis, het NAC-stadion en winkelcentrum De Barones.



Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam geeft aan dat in Pernis, waar veel petrochemische bedrijven zijn gevestigd, momenteel geen acuut veiligheidsprobleem is. Aboutaleb bestrijdt in de actualiteitenraad een van de conclusies van het televisieprogramma Zembla. Volgens de burgemeester klopt het niet dat er in Pernis sprake is van slechte dekking van het communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000.



Volgens de Rotterdamse politie verdient het Shell complex in Pernis als het om veiligheid gaat hoge prioriteit. Daarom zal er een extra C2000-mast worden geplaatst. De brandweer kent volgens Aboutaleb in het complex geen verbindingsproblemen met de oude analoge mobilofoons, waarvan zij gebruikmaken.



Aboutaleb laat onderzoeken of hulpdiensten in de toekomst moeten overgaan op satellietcommunicatie. Hij heeft opdracht gegeven om een vangnet te zoeken voor als het communicatiesysteem C2000 niet werkt. In de Zembla uitzending kwam naar voren dat het systeem uit kan vallen door grote overstromingen of stroomuitval. De burgemeester verzekert de raad dat er op alle plekken waar C2000 nu niet werkt, met oude portofoons gewerkt wordt. Aboutaleb zei verder dat eigenaren van gebouwen en terreinen gemaand worden om voorzieningen aan te brengen zodat ook daar de communicatie optimaal gaat werken.



Almere

De zorgen om het communicatiesysteem C2000 van politie, brandweer en ambulance nemen ook in Almere verder toe. Een plek die genoemd wordt is Almere Poort. De brandweer Almere wist niet dat er een lijst was en dat Almere Poort daar op stond, wel dat er plekken in Poort bestaan waar C2000 geen bereik heeft, dat hebben ze ook vaak genoeg ondervonden. Er wordt nog dit jaar een mast in Poort geplaatst en dan is het probleem daar opgelost. Er blijven echter in gebouwen of parkeergarages nog wel problemen bestaan. Die moeten ook opgelost worden.



De Socialistische Partij Almere maakt zich ook zorgen om de dekking en heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Dit omdat er in Zembla wordt gezegd dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. De SP wil onder meer weten of er behalve Poort nog meer plekken bekend zijn bij de gemeente waar geen dekking is.



Barneveld

De Barnevelder brandweer maakt geen gebruik van het communicatiesysteem C2000 voor onderling contact in gebouwen. Het bereik is daar onvoldoende. In die gevallen gebruikt de brandweer sinds kort weer de vertrouwde portofoons, hoewel de gemeente Barneveld niet op die lijst staat en er tot op heden ook geen dekkingsproblemen zijn geweest.

Volgens een gemeentewoordvoerder heeft ‘binnendekking’ niet tot de criteria behoord bij de aanbesteding van het C2000-systeem. Voor dit gedeelte gebruiken ze daarom weer de analoge apparatuur. Het voordeel is, dat de verbinding niet uitvalt als de ontvangst iets minder wordt, bij het C2000-systeem is dat wel het geval. Een iets mindere ontvangst behoort daarbij niet tot de mogelijkheden. Elk contact ontbreekt als het C2000-systeem te weinig ontvangst bespeurt.



Tholen

De Reformatorische Fractie Tholen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over c2000, het communicatiesysteem van de hulpdiensten. Raadslid Rien Klippel wil weten hoe groot het probleem in de gemeente Tholen is en wat de mogelijke gevolgen zijn. Hij wil van het college weten hoe ze het probleem denkt op te lossen.



Groningen

De gemeente Groningen weet al ruim een jaar dat C2000 niet goed functioneert in de Euroborg. Onduidelijk is of aangekondigd onderzoek naar deze ongewenste situatie al is afgerond. Dat stelt de Socialistische Partij (SP) in de gemeente Groningen na de uitzending . De SP wil van burgemeester en wethouders weten of er gewerkt is aan een oplossing. Vorig seizoen kwam tijdens de brand in de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen Ajax de hulpverlening in Euroborg moeizaam op gang. Bij gebrek aan zendmasten is er onvoldoende dekking en kan niet of nauwelijks met de meldkamer worden gecommuniceerd. De SP noemt expliciet de Euroborg en de binnenstad van Groningen waar mensenmassa's en hulpverleners moeten kunnen rekenen op een goed werkend systeem. De partij wil weten of er in de gemeente nog andere locaties zijn waar de dekking niet goed is.



De Groningse brandweer zegt dat er hard wordt gewerkt aan de verbetering van het digitale communicatiesysteem C2000. Zo is er in de parkeerkelder van de Euroborg geen bereik en laat het systeem het in de binnenstad vooral binnen afweten, aldus Walter Welting van de Algemene Nederlandse Politievakvereniging. Volgens de brandweer is er echter wel veel verbeterd. Zo is het bereik op het politiebureau aan de Rademarkt nu goed, evenals in het UMCG. Aan het oplossen van de problemen in de Euroborg wordt gewerkt, zegt de brandweer.



Het CDA in provinciale staten heeft inmiddels vragen gesteld over de situatie op het platteland.



Vught

De gemeente Vught zegt niet geschrokken te zijn van de onthullingen van het tv-programma Zembla over gebrekkige dekking van het C2000-systeem bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). De gemeente was naar eigen zeggen al op de hoogte van de gebreken van dit communicatiesysteem en er al mee bezig. Er is binnen de gemeente met de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland niet genoeg dekking. Vught kreeg daarom bij de invoering van C2000 vier jaar geleden een tijdelijke mast. Die is vervangen door een permanente, maar die staat op een andere plek, waardoor er weer dekkingsproblemen zijn ontstaan. De gemeente en de EBI werken samen aan een oplossing. Er loopt een onderzoek naar mogelijke oplossingen.



Den Haag

VVD Den Haag wil onderzoek naar falend C2000. Er moet een onderzoek komen naar de werking van het C-2000 communicatiesysteem in gebouwen in Den Haag. De VVD-gemeenteraadsfractie heeft daar op aangedrongen bij het gemeentebestuur. Volgens VVD-raadslid Lakerveld is het onacceptabel dat het systeem het soms laat afweten. Veel ziekenhuizen, stadions en tunnels blijken zwakke plekken. De liberalen willen weten wat in Den Haag de risicogebieden zijn en hoe het gemeentebestuur het probleem gaat oplossen. OmroepWest meldde enkele weken geleden al dat er "black spots" zijn in Den Haag, waar C2000 niet werkt. Dat is onder meer in de duinen bij Kijkduin en in verschillende hoge gebouwen die ouder zijn dan vijf jaar.



Leiden

De regio Midden-Holland, grofweg van Gouda tot Hillegom, krijgt vier nieuwe zendmasten voor het hulpdienstencommunicatiesysteem C2000. Dat zegt politiekorpsbeheerder en Leids burgemeester Henri Lenferink. Vier van de zestig plaatsen in het land met de grootste zendbereikproblemen liggen in de regio Midden-Holland: bij Lisse, Haastrecht, Nieuwkoop/Nieuwveen en Noordwijk/Noordwijkerhout. Laatstgenoemde locatie staat op de prioriteitenlijst van het ministerie van binnenlandse zaken, wat betekent dat er voor eind volgend jaar een nieuwe zendmast bijkomt in het gebied. De andere plekken moeten nog even wachten, want een nieuwe mast kost 400.000 euro en minister Guusje ter Horst heeft voor het oplossen van de dekkingsproblemen 3,5 miljoen euro per jaar uitgetrokken.



Flevoland

Communicatienetwerk C2000 kent 'blinde vlekken' in de Noordoostpolder. Bij de politie is wel bekend dat er 'blurs' zijn, plekken waar de communicatie stokt of stoort. De politie onderzoekt hoe het zit. De 'blurs' zitten vooral bij Nagele, Tollebeek, Luttelgeest, Marknesse en Kraggenburg.



Tilburg

De problemen met C2000 in Tilburg zijn groot, maar die worden binnen afzienbare tijd opgelost. Voor evenementen en grote calamiteiten is een mobiele noodzender beschikbaar. Tilburg is een van de 65 plekken in Nederland waar C2000 slecht te ontvangen is. Volgens woordvoerder Willem van Hooijdonk van de korpsleiding van de politie Midden- en West-Brabant is de veiligheid niet in het geding.