De ATM-route

Eind 2023 krijgt Zembla een tip. In een drugswijk in Kopenhagen waar een bendeoorlog woedt, is een geldautomaat gesignaleerd met een Nederlandse link. In Denemarken bestaan zorgen dat de ATM gebruikt kan worden voor witwassen. Internationale opsporingsdiensten blijken hier al langer voor te waarschuwen.

ATM’s die niet van banken zijn, kunnen gevuld worden met zwart geld. Dat verdwijnt zo uit het zicht van autoriteiten. In Canada zouden veel ATM’s in handen zijn van criminelen. De tip is de start van maandenlang onderzoek. Kun je in Nederland met een geldautomaat witwassen? En wie controleert de herkomst van het geld in de ATM’s?