Dakdelen met asbestdeeltjes afgevoerd zonder bescherming

Huurders van de wijk Jeruzalem in Amersfoort eisen dat eigenaar Alliantie voorlopig stopt met de sloop van de asbesthoudende daken. De saneerders gaan volgens de bewoners zo onzorgvuldig te werk dat ze zichzelf en bewoners in gevaar brengen.

Twee bewoners van de wijk hebben tijdens een gemeentelijke hoorzitting laten weten dat de maatregelen die moeten voorkomen dat saneerders en bevolking kankerverwekkende asbestdeeltjes inademen niet werken. Zo worden de oude dakgoten die aantoonbaar vol liggen met asbestsnippers na demontage onbeschermd over straat afgevoerd. De oude dakdelen worden wel zorgvuldig ingepakt en vervoerd maar bij het bezemen van het gestripte dak zouden vervolgens toch weer asbestdeeltjes opwaaien.



De Alliantie is begonnen met saneren nadat de wijk landelijk in het nieuws kwam door de ZEMBLA - uitzending ' Asbest vrijgekomen '. De bewoners waren al enige jaren bezig over de asbest daken, maar de woningbouwvereniging hield om financiele redenen de aanpassingen tegen. Zembla heeft de bewonerscommissie Jericho-Jeruzalem benaderd om medewerking te verlenen aan het programma over asbest. Er zijn in de wijk Jeruzalem opnames gemaakt en is er gesproken met Margreeth Brouwer, lid van de bewonerscommissie. De bewoners beklagen zich over de wijze waarop woningbouwcorporatie De Alliantie is omgegaan met de aanwezigheid van asbest in de wijk Jeruzalem. Ook Alliantiedirecteur Koos Koolstra is voor de uitzending geïnterviewd.



Directe aanleiding voor de uitzending was een rapport van de Gezondheidsraad uit de zomer van 2010. ,Daarin wordt voorgesteld de normen met betrekking tot asbest enorm aan te scherpen’, zegt programmamaker Hans van Dijk. Hij constateert dat er jaarlijks nog steeds asbestslachtoffers vallen en dat daar ook steeds vaker slachtoffers bij zitten die incidenteel met asbest in aanraking zijn gekomen.



De hoorcommissie besluit binnen enkele weken over het handhaven van de vergunning.