Curaçao voert spoedhervormingen door op weg naar nieuwe coronalening

De flinke kortingen op de salarissen van ambtenaren en politici moeten nog in een wet worden opgenomen en de Staten (het parlement van Curaçao) moet ze vervolgens goedkeuren. Het gaat allemaal niet zonder slag of stoot. Het ambtenarenapparaat protesteert hevig. Vijf vakbonden voeren actie tegen de korting op de arbeidsvoorwaarden.Minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft vanwege de vele acties een ‘no work, no pay’ beleid doorgevoerd, zo meldt het Antilliaans Dagblad . Ambtenaren die staken moeten dat voortaan melden bij hun leidinggevenden en de uren die ze niet werken worden van hun maandloon afgetrokken. Ondanks de maatregel zetten de bonden hun acties door.De coronacrisis drukt zwaar op Curaçao, want het ging economisch al niet goed met het eiland . Zo ligt de olieraffinaderij al lange tijd stil. Onder andere doordat er geen ruwe olie meer komt uit het in crisis verkerende buurland Venezuela. Ook ligt het toerisme grotendeels stil door de coronacrisis. Beiden zijn van groot belang voor de economie van het eiland. Het IMF berekende dat Curaçao dit jaar afstevent op een economische krimp van 23 procent.Volgens het Antilliaans Dagblad kan de regering van Curaçao deze maand en volgende maand de rekeningen, zoals het uitbetalen van salarissen, nog betalen. Daarna wordt het moeilijk. Om die reden is de Belastingdienst inmiddels druk bezig met het innen van achterstallige belastingen. Intussen hoopt het eiland op tijd de coronalening vanuit Nederland te ontvangen.De regering zegt in het Antilliaans Dagblad dat ze op de lange termijn wil dat Curaçao zelfredzaam wordt. Daarvoor zouden er structureel 30.000 banen bij moeten komen. 15.000 banen zijn verloren gegaan tijdens de coronacrisis en die moeten terugkomen. Om economisch zelfstandig te zijn moeten er nog eens 15.000 banen bijkomen. De regering ziet kansen voor doorontwikkeling in het toerisme, de financiële dienstverlening en de maritieme sector. Minister Steven Martina van Economische Zaken hoopt dat Nederland wil helpen om Curaçao aantrekkelijk te maken voor Nederlandse bedrijven om er te investeren.