CPB: ‘Volgend jaar bijna 1 op de 10 kinderen in armoede’ Vandaag • leestijd 1 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Bijna 1 op de 10 kinderen in Nederland belandt volgend jaar in de armoede. Dat blijkt uit nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Door de vele prijsstijgingen gaan Nederlanders er flink op achteruit in de portemonnee. De koopkracht daalt dit jaar nog met 6,8 procent.

Volgens de directeur van het CPB, Pieter Hasekam, is er een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.

Dat aantal neemt volgend jaar verder toe. Huishoudens die nauwelijks kunnen rondkomen hebben relatief meer kinderen. Daarom belanden naar verwachting relatief veel kinderen in de armoede. Het gaat om 9,5 procent van alle kinderen. Wat armoede met kinderen doet is te zien in de Zembla-uitzending ‘Mama, zijn we arm?’:

Een fikse loongolf is nodig om de pijn van de "catastrofale koopkrachtcrisis" te verzachten, zegt voorzitter Tuur Elzinga van vakbond FNV in een reactie op de nieuwe economische ramingen. Elzinga vindt de stijgende armoede "absoluut ongepast en onnodig, want we zijn en blijven een rijk land".