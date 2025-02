Conflict op Nederlandse campings 14-02-2025 • leestijd 3 minuten • 10647 keer bekeken • bewaren

De spanning op vakantieparken in Nederland loopt steeds vaker hoog op met ruzies en intimidatie tot gevolg. Rond de jaarwisseling kregen permanente bewoners en recreanten van minstens vijf vakantieparken in Nederland de boodschap dat de huur is opgezegd en ze hun boeltje moeten pakken. In een van die parken in het Brabantse Herpen liep het al snel uit de hand en gingen in een maand tijd vier chalets in vlammen op. Ook in Rijsenhout neemt de spanning het afgelopen jaar toe en staan de bewoners lijnrecht tegenover een nieuwe eigenaar die de camping wil leegvegen. Zembla krijgt toegang tot de appgroep ‘Red de camping’ van de bewoners en reconstrueert aan de hand daarvan een roerig jaar.

Het mag officieel niet, maar gemeenten staan oogluikend toe dat mensen wegens woningnood permanent op zo’n park wonen. Daarnaast brengen veel gezinnen al jarenlang iedere vakantie in hun vertrouwde chalet door. Dat is ook het geval op vakantiepark de Westeinder in Rijsenhout waar van de 159 huisjes er 104 het hele jaar door worden bewoond.

Tessa Nierop is leerkracht op een basisschool in Amsterdam, maar kan daar geen betaalbare woonruimte vinden. Ze sluit een lening af en stopt drie jaar geleden al haar spaargeld in een gloednieuw chalet. “Ik dacht dit is een goede investeringsplek omdat ik andere bewoners heb gesproken voor het bouwen. Bij elkaar zit ik zeker op een ton. Veel mensen hebben geïnvesteerd en dat geeft ook vertrouwen dat je denkt, dat ga ik ook doen.”

Nieuws slaat in als een bom

Maar dan wisselt de camping begin 2024 ineens van eigenaar. Een projectontwikkelaar koopt het park voor 5 miljoen euro. Hij wil er 150 chalets bouwen. Die worden voor een prijs van 2,9 tot ruim 4 ton aangeboden. In totaal moet het project ruim 50 miljoen euro opleveren. De huidige bewoners moeten weg. Het nieuws slaat in als een bom. Voor Tessa betekent het dat ze alles kwijtraakt en in de schulden beland. “Dan is het wel heel lastig om op je 35e te zien. Ik sta weer helemaal op nul, alsof ik nog niks gedaan heb de afgelopen jaren.” Al snel wordt de appgroep ‘Red de camping’ gestart.

Samen sterker

De bewoners realiseren zich dat ze gezamenlijk sterker staan tegen de nieuwe eigenaren en organiseren zich in een stichting. Maar stap voor stap wordt de druk opgevoerd om te vertrekken. Dan verschijnen drie mannen op de camping, door de bewoners ‘de veegploeg’ genoemd, waar al snel de wildste verhalen over rondgaan in de appgroep. “ik blijf wel bij ze uit de buurt”, zegt bewoner Ron Leeflang. Als we de geruchten onderzoeken blijkt dat een van de drie mannen in 2020 betrokken was bij een zware mishandeling tijdens carnaval in Vlijmen.

De verhalen over intimidatie zitten ook een investeerder niet lekker. De man die 3.5 miljoen euro in het project heeft gestoken, trekt zich terug.

De nieuwe eigenaar van de camping ontkent tegenover Zembla dat er sprake is van een intimiderende werkwijze van zijn kant. Het zouden de bewoners zijn die zich schuldig maken aan intimidatie en bedreiging.