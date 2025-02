Campingterreur

In Zembla volgen we de bewoners van camping Westeinder in Rijsenhout. Deze camping is vorig jaar opgekocht. Sindsdien is de nieuwe eigenaar het park stukje bij beetje aan het ontmantelen. In de uitzending reconstrueren we op basis van uniek bronmateriaal het jaar waarin de bewoners te maken hebben gehad met heftige conflictsituaties, bedreigingen en intimidatie.