Chemours verrast door transportverbod PFAS-afval naar België

Chemours zegt “verrast” te zijn door het bericht dat Nederlands PFAS-afval niet meer naar de Vlaamse verwerker Indaver mag worden gebracht. Zembla bracht het nieuws afgelopen maandag naar buiten, maar Chemours wilde toen niet reageren. De manager Milieu en Veiligheid van Chemours, Marc Reijmers, deed dat alsnog deze week in het radioprogramma ‘5 dagen’. “Wij zijn uiteraard in gesprek met Indaver om beter te begrijpen wat precies van hen wordt geëist en dat volgen we op de voet”, aldus Reijmers.

Chemours in Dordrecht is de belangrijkste Nederlandse leverancier van PFAS-afval aan Indaver en doet al meer dan tien jaar zaken met het bedrijf. Per jaar transporteert Chemours zo’n 1,8 miljoen kilogram PFAS-houdend afval naar Indaver. Waar het PFAS-afval van het bedrijf nu heen moet is onduidelijk.

Gemeente Dordrecht overvallen door nieuws

Verantwoordelijk wethouder Tanja de Jonge liet volgens RTV Rijnmond deze week aan de gemeenteraad van Dordrecht weten dat het besluit van de inspectie voor de gemeente als donderslag bij heldere hemel kwam. "Ik ben gelijk in de telefoon geklommen om informatie te krijgen", zei ze tegen RTV Rijnmond. Het gemeentebestuur vindt dat het de verantwoordelijkheid van Chemours zelf is om met oplossingen te komen, maar een extra opslag van chemisch afval in de gemeente, ziet het college van B&W niet zitten, schrijft RTV Rijnmond.

Chemours had woensdag nog niet gesproken met de inspectie (ILT) die het transportverbod heeft ingesteld. Wel is er nauw contact met Indaver. Chemours laat weten “alle vertrouwen” te hebben in de afvalverwerker. “We zijn heel blij met de samenwerking met Indaver.” Reijmers prijst de manier waarop Indaver afvalstoffen vernietigt en vindt dat ze een hoog rendement behalen bij de vernietiging van de afvalstoffen. Ook zegt hij dat Indaver met de afvalverwerking “voldoet aan alle normen die ervoor gelden. Ook in België.”

Het PFAS-schandaal

In de Zembla-uitzending ‘Het PFAS-schandaal’ bleek dat Indaver al jarenlang PFAS loost in het water dat uiteindelijk uitkomt in de Nederlandse Westerschelde. Waarvan verschillende PFAS-stoffen zonder vergunning. “Zo komt het afval van Chemours via een achterdeur toch weer ons land binnen”, aldus milieuchemicus Chiel Jonker, destijds.

Na de onthullingen over indaver in Zembla besloot de inspectie onderzoek te doen naar de verwerking van Nederlands PFAS-afval door Indaver. De ILT greep “uit voorzorg” in en legde het transport van Nederlands PFAS-afval naar Indaver stil omdat ze denkt dat het bedrijf door de PFAS-uitstoot naar de lucht en de lozingen in het water “risico’s voor mens en milieu” veroorzaakt.