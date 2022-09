CBS-onderzoek onder geadopteerden valt totaal verkeerd 29-05-2020 • leestijd 6 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

Hoeveel relaties heeft u gehad? Spijbelde u vaak op school? En: voelde u zich gelukkig de afgelopen weken? Het zijn zomaar wat vragen uit een lijst die geadopteerden kregen toegestuurd in opdracht van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het Verleden. De commissie is opgericht om de rol van de overheid bij adoptiemisstanden in het verleden te onderzoeken. Geadopteerde en jurist Dewi Deijle begrijpt niets van het doel van dit onderzoek en heeft daarom een brief gestuurd naar de Tweede Kamer namens tientallen geadopteerden.

De vragenlijst is rondgestuurd naar geadopteerden en niet-geadopteerden vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van de Commissie Interlandelijke Adoptie. Minister Dekker heeft vorig jaar deze commissie samengesteld om onderzoek te doen naar de ‘feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij’.



D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft adoptiezaken in haar portefeuille. Als we haar de kritiek van de adoptiekinderen voorleggen, zegt zij: “De commissie is vrij om aanvullende vragen te stellen. Maar ik zie dat er eigenlijk een heel ander onderzoek nu ook plaatsvindt, namelijk naar de persoonlijke situatie van geadopteerden. Dat kan interessant zijn, maar is wat mij betreft niet relevant voor het onderzoek waar vele geadopteerden en vervolgens de Tweede Kamer om hebben gevraagd.”



Ook Jasper Willemsen, namens United Adoptees International (UAI) en Marcia Engel (van Plan Angel) die de belangen behartigt van geadopteerden uit Colombia horen veel onvrede over de enquête. “Wat willen ze hiermee bereiken? Met name een vraag als: hoe tevreden bent u hier? Dat staat gewoon helemaal los van de misstanden die hebben plaatsgevonden’’, zegt UAI-bestuurder Willemsen. “De vragen zijn suggestief”, aldus Marcia.



Verantwoorde bijdrage

De enquête bestaat uit een vragenlijst van acht bladzijden. Daarin is één vraag gesteld over documenten die niet kloppen, en één vraag over de zoektocht. “Deze enquête bevreemdt mij wel”, zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. “En ik kan me voorstellen dat geadopteerden zich ook afvragen waarom dit soort persoonlijke vragen worden gesteld.”



Advocaat Lisa-Marie Komp, die onder anderen geadopteerde Dilani Butink bijstaat in haar rechtszaak tegen de Nederlandse staat, vindt het een ingewikkelde vragenlijst. “Aan de hand van deze vragenlijst is moeilijk in te zien hoe het een verantwoorde bijdrage gaat leveren aan de onderzoeksopdracht.”



Bekijk de video: Dilani Butink eist in rechtszaak dat staat verantwoording neemt voor adoptiemisstanden

Focus op geadopteerden

“De focus ligt steeds op de geadopteerden, dat ben ik zo zat”, vertelt Dewi Deijle, zelf geadopteerd uit Indonesië in 1980. “De overheid moet eens goed onder de loep genomen worden. Wat voor conclusie wil je verbinden aan vragen als hoeveel partners ik heb gehad? Wat doet het welzijn en de leefsituatie van geadopteerden nu ertoe?



Dewi Deijle is juridisch belangenbehartiger van de stichting Mijn Roots. Deze stichting biedt ondersteuning aan geadopteerden die tussen 1973 en 1984 vanuit Indonesië in Nederland (maar ook in andere landen) zijn terechtgekomen. Ook heeft zij het boek ‘Postpakketjes van overzee’ geschreven over haar onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de Nederlandse staat medeverantwoordelijk te houden voor de illegale adopties vanuit Indonesië.



Marcia Engel is oprichter van stichting Plan Angel en helpt inmiddels al 12 jaar om geadopteerden uit Colombia te zoeken naar hun biologische familie. “Ik had het beter gevonden als ze ons van tevoren, met name de stichtingen, op de hoogte hadden gesteld van deze vragenlijst. Nu wordt er weer besloten over ons in plaats van met ons.”



‘Uit het niets thuisgestuurd’

Dewi en Marcia kregen net als veel kennissen uit hun omgeving ‘uit het niets een brief van het CBS thuisgestuurd’. “Ik en andere geadopteerden dachten: wat is het doel van dit onderzoek? Wat gaan ze met de antwoorden doen?”, zegt Dewi. Ze heeft na de brief onmiddellijk de commissie vragen gesteld over het doel van dit onderzoek. De commissie geeft aan dat de vragenlijst ‘niet bedoeld is om inzicht te krijgen in de feitelijke rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij interlandelijke adoptie in het verleden.’



Waarvoor gebruiken ze de antwoorden dan wel?, vraagt Dewi zich af. “Wij willen echt dat er onderzoek wordt gedaan naar misstanden in het verleden. Ik ben hartstikke gelukkig, maar dat neemt niet weg dat ik misschien illegaal de grens over ben gegaan. Dat is gewoon niet goed.”



Ook zegt de commissie dat ‘ze graag een bijdrage wil leveren aan een oplossing voor degenen die problemen ondervinden door de wijze waarop hun adoptie in het verleden is verlopen. Als veel mensen de vragenlijst invullen ontstaat een representatief beeld.’



“Dat begrijp ik allemaal goed”, zegt Dewi. “Maar de vragen zouden dan gericht moeten zijn op het zoeken en hoe die ondersteuning er dan volgens de geadopteerde zou moeten uitzien. De vragen hierover zijn te summier.”



Als de commissie een ‘representatief beeld’ wil schetsen van de geadopteerden, dan had advocaat Komp een goede uitleg verwacht waarom dat beeld noodzakelijk is. “Dat is mij op dit moment niet duidelijk en er is al onderzoek gedaan of geadopteerden al dan niet tevreden zijn. Bovendien: een geadopteerde hoeft niet ongelukkig te zijn in de situatie waarin hij nu is om recht te hebben om te weten hoe zijn adoptie verlopen is.”



“Het feit dat deze vragen [of je gelukkig bent in Nederland, red.] zo centraal staan, roept dan ook de vraag op: is het voor de commissie dan wel helder dat misstanden in het verleden los staan van de vraag hoe gelukkig je bent?”, zegt Komp.