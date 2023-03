Arbeidsinspectie gaat handhaven: 'Wij gaan ervan uit dat ProRail nu gaat stoppen met stenen' Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De Arbeidsinspectie kan aan ProRail een boete opleggen of het werk stilleggen als het bedrijf blijft doorgaan met het gebruik van stenen met het kankerverwekkende kwartsstof op het spoor. Dat zegt een woordvoerder van de inspectie tegen persbureau ANP in reactie op het nieuws dat Zembla vanmorgen naar buiten bracht.

Zembla onthulde dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een vertrouwelijke brief duidelijk maakt aan ProRail dat het bedrijf zich al 25 jaar niet aan de Arbowetgeving houdt. De regels verbieden het om stenen met kwarts te gebruiken als er een veiliger alternatief op de markt is en dat veiligere alternatief is er.

'Maatschappij ontwrichtende gevolgen'

Na onthullingen van Zembla twee jaar geleden over de gezondheidsrisico’s voor spoorwegwerkers die met de stenen op het spoor werken, eiste de Arbeidsinspectie dat ProRail de stenen vervangt. Daartegen ging ProRail een jaar geleden in bezwaar bij het ministerie, omdat vervanging van de stenen volgens de spoorwegbeheerder op zo’n korte termijn niet mogelijk is “zonder maatschappij ontwrichtende gevolgen”.

De minister veegt alle bezwaren van ProRail tegen de eis van de Arbeidsinspectie in de brief van tafel. "Wij gaan ervan uit dat ProRail nu gaat stoppen", zegt de woordvoerder van de Arbeidsinspectie. "Kwartsstof is een gevaarlijke en kankerverwekkende stof", zegt de woordvoerder van het ministerie van SZW. Het gebruik daarvan is volgens de Arbowet verboden.

'Iedereen moet veilig kunnen werken'

"Iedereen in Nederland moet gezond en veilig zijn werk kunnen doen", zegt de SZW-woordvoerder tegen ANP. "Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijk risico voor werkenden. ProRail heeft als opdrachtgever en werkgever een zorgplicht voor de bescherming van mensen die werken aan het spoor. Vanuit de Arbowetgeving is het de verantwoordelijkheid van de werkgever en de opdrachtgever om de veiligheid en gezondheid te borgen, dat de juiste maatregelen worden toegepast en dat iedereen zich daar ook aan houdt."

Op de Europese markt zijn kwartsloze stenen te koop, zegt de woordvoerder van de Arbeidsinspectie. Hij kan niet aangeven of die duurder zijn. "Maar gezondheid gaat boven economisch belang." Dat benadrukte ook de minister in de brief aan ProRail. Ze schreef: "Het belang van de werknemers om niet te worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen weegt zwaarder.”

Nu de bezwaren van ProRail door de minister ongegrond zijn verklaard, kan het spoorbedrijf in beroep bij de bestuursrechter en als ook die ProRail in het ongelijk stelt, bij de Raad van State in beroep. Dit heeft echter geen opschortende werking, zegt de Arbeidsinspectie. ProRail mag geen stenen met kwartsstof meer gebruiken.