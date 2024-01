Arbeid op bestelling

Zembla onderzoekt in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen de positie van goedkope arbeidsmigranten in Nederland. Niet alleen blijkt die precair, hun aanwezigheid zorgt ook nog eens vaak voor onrust in de gemeentes waarin ze worden gehuisvest. Hoe kan het dat een systeem standhoudt dat uitbuiting combineert met maatschappelijke onrust? Welke belangen spelen een rol?