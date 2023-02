'AIVD waarschuwde Baudet voor Russische beïnvloeding’ Vandaag • leestijd 2 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

De AIVD waarschuwde Thierry Baudet in 2020 dat hij en Forum voor Democratie doelwit waren van Russische spionnen. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek. Volgens informatie van de inlichtingendienst onderhield een vrouw die zich ophield rond de partij ook nauw contact met de Russische ambassade.

Baudet bevestigt aan de Volkskrant dat hij rond 2020 een gesprek heeft gehad met Erik Akerboom, de hoogste baas van de AIVD. Dat vond plaats in de werkkamer van de Forum-leider in Den Haag. Baudet noemt het gesprek tegen de Volkskrant ‘vaag en onwerkelijk’. Hij zou naar eigen zeggen terloops gewezen zijn op mogelijke Russische inlichtingenoperaties. De Forum-leider ontkent dat Akerboom waarschuwde dat mensen bij FvD in contact stonden met Russische autoriteiten. Baudet heeft na het gesprek geen actie ondernomen.

Contant geld

De Volkskrant schrijft over de vrouw dat “bronnen zeggen dat de AIVD in die periode een jonge vrouw in de gaten hield die actief was in de entourage van FvD en ook geregeld bij de Russische ambassade langsging. Er bestond het vermoeden dat zij contant geld ophaalde bij de ambassade in Den Haag.” Het is niet bekend wat het AIVD-onderzoek heeft opgeleverd.

Zembla deed in hetzelfde jaar, 2020, onderzoek naar de banden tussen Baudet en het Kremlin. Uit het onderzoek blijkt dat de FvD-voorman in de aanloop van het Oekraïne-referendum nauw samenwerkte met een aan het Kremlin gelieerde Rus. In interne appberichten verwees hij bovendien naar betalingen van de man, die hij omschrijft als ‘een Rus die werkt voor Poetin.’ Volgens Baudet waren de berichten ironisch bedoeld.

Uitgelekte e-mails

Het gaat om de in Rusland geboren Vladimir Kornilov. Van 2004 tot 2013 werkte hij als directeur van het Instituut van GOS-landen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het hoofdkantoor van de organisatie staat in Moskou. Eerder uitgelekte e-mails tonen aan dat het instituut met grote regelmaat rechtstreeks rapporteert aan het Kremlin, onder meer over Oekraïne.