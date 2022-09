Actievoerders graven gat onder hek militair vliegveld Volkel

Volgens een woordvoerder van de marechaussee is de actie vreedzaam verlopen. "We wisten van de demonstratie", zei hij. "We hadden al het vermoeden dat een aantal mensen zou proberen op het terrein te komen. Ze hebben een gat geschept onder het hek door, en eenmaal op het vliegveld hebben we ze aangehouden. Ze hebben zich niet verzet. Het is allemaal rustig verlopen."

Op de luchtmachtbasis Volkel liggen sinds het begin van de jaren zestig vijftien tot twintig Amerikaanse B61-atoombommen. In de Zembla-uitzending Doelwit Volkel (2019) is te zien hoe Nederland geen vetorecht heeft afgedwongen bij het inzetten van Amerikaanse kernwapens vanaf de vliegbasis. Op het moment dat er wordt besloten om een nucleaire aanval uit te voeren, moeten Nederlandse vliegers de bommen afwerpen.



In de uitzending is ook te zien dat de 15 tot 20 Amerikaanse vrijeval bommen zijn verouderd en binnenkort worden vervangen. Het nieuwe model, de B61-12, krijgt bestuurbare staartvinnen en wordt daarmee een stuk preciezer er beter inzetbaar. De bommen hebben ook een voorziening, waarmee de explosieve kracht kan worden ingesteld van 1 tot 50 kiloton. Dat is ruim drie keer de kracht van de bom die in 1945 Hiroshima verwoestte.



De Tweede Kamer wordt niet geïnformeerd over de modernisering van de B61. De regering wil niet eens bevestigen dat er atoombommen in Nederland liggen: dat is staatsgeheim. Toch ontdekte Zembla in oude parlementaire archiefstukken, dat de toenmalige minister van Defensie in 1960 al erkende dat Nederland onderdak bood aan Amerikaanse atoombommen.