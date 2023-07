ABN AMRO doet geen zaken meer met tabaksindustrie 05-07-2017 • leestijd 2 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

ABN AMRO stopt met investeren in de tabaksindustrie. De bank neemt ook geen klanten meer aan uit de sigarettenbranche. Reden: 'De kernactiviteit van de tabaksindustrie is niet verenigbaar met de kernwaarde van de bank', laat de bank weten.

Dat schrijft Trouw woensdag. ABN AMRO is daarmee de eerste bank die geen zaken meer doet met de tabaksindustrie.

Hartstichting

ABN AMRO stopt niet alleen met investeringen in de tabaksindustrie, maar gaat ook samenwerken met de Hartstichting. De Hartstichting brengt de helft van haar vermogen onder bij de bank en de bank gaat de Hartstichting helpen bij het werven van fondsen en projecten.

Gevolgen voor beleid andere banken

Hoewel ABN AMRO geen zaken doet met grote sigarettenmerken, kan de beslissing wel gevolgen hebben. Andere banken en financiële instellingen zoals pensioenfondsen zullen zich nu ook uit moeten spreken. De krant noemt het pensioenfonds ABP, dat meer dan een miljard euro investeert in de tabaksindustrie maar vooralsnog niet wil stoppen met die investeringen.

'Wrang en kortzichtig'

Over het ABP vertelt Floris Italianer van de Hartstichting dat het ‘wrang en kortzichtig’ is dat het pensioenfonds nog steeds zoveel geld steekt in de tabaksindustrie. Maar ABP zegt dat als het moet stoppen met tabak, het dan met nog meer sectoren zou moeten stoppen, zoals bijvoorbeeld drankmerken. Alcohol is immers ook slecht voor de gezondheid.

Tabak hoort thuis bij de clusterbommen

Italianer van de Hartstichting vindt dat een onbegrijpelijke redenering: “Tabak hoort thuis bij de clusterbommen van de wapenindustrie, waarin pensioenfondsen al jaren niet meer investeren. De tabaksindustrie maakt willens en wetens een product waardoor mensen op grote schaal vroegtijdig overlijden. Een bedrijfstak die daar bij vol bewustzijn mee doorgaat verdient het te worden uitgesloten.”

Anti-rookbeleid

De sigarettenbranche ligt al jaren onder vuur. En de tabakslobby doet er alles aan om te voorkomen dat anti-rookbeleid strenger wordt. Zo bleek ook uit de ZEMBLA ‘ De sigarettenbranche ligt al jaren onder vuur. En de tabakslobby doet er alles aan om te voorkomen dat anti-rookbeleid strenger wordt. Zo bleek ook uit de ZEMBLA ‘ Minister van Tabak ’, over het beleid van minister Edith Schippers (VVD). In deze uitzending onthulde ZEMBLA hoe zij zich liet beïnvloeden door de lobby van de tabaksindustrie. Vooraanstaande artsen spraken met afschuw over haar rookbeleid.

Nieuwe anti-rookmaatregelen

Minister Schippers van VWS droeg haar portefeuille rond tabak en het rookverbod in 2012 over aan staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA). Het rookverbod in kleine cafés is sindsdien weer ingevoerd en een aantal andere maatregelen werden doorgevoerd. Zo schrijft Van Rijn deze week in Minister Schippers van VWS droeg haar portefeuille rond tabak en het rookverbod in 2012 over aan staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA). Het rookverbod in kleine cafés is sindsdien weer ingevoerd en een aantal andere maatregelen werden doorgevoerd. Zo schrijft Van Rijn deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat dat sigarettenautomaten in de horeca voor 2022 verdwenen moeten zijn en dat winkels die tabak verkopen hun rookwaar niet meer in het zicht mogen etaleren.

nieuw onderzoek

Meer jonge rokers

Uit een Uit een nieuw onderzoek van KPMG bleek vorige week nog dat Nederlanders er het afgelopen jaar weer meer sigaretten zijn verkocht. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal jonge rokers tussen 18 en 25 jaar de afgelopen jaren van 32 naar 36 procent is gegroeid.

CC foto: ANP