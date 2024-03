11 jaar cel voor moeder die haar pasgeboren baby vergiftigde

Het ziekenhuis besloot de gekolfde moedermelk te laten analyseren. Hierin werd de hoge dosis loperamide aangetroffen. De politie startte vervolgens een strafrechtelijk onderzoek.

V. werd er ook van verdacht haar zoontje vanaf 2016 ernstig te hebben mishandeld. Het jongetje had een groeiachterstand en hevige darmproblemen. De rechter heeft V. in de zaak van haar zoon niet schuldig bevonden, maar noemde de kwestie 'zeer opvallend'.



Volgens de rechtbank is bij Sarah V. geen PCF of Munchausen by proxy vastgesteld. Dat is een zeldzame maar zeer ernstige vorm van kindermishandeling. Zembla maakte zes jaar geleden, voor de geboorte van het dochtertje van V. de uitzending ‘Verdachte ouders’ over gezinnen waarbij de ouders door Veilig Thuis verdacht worden van PCF.



Het dossier van het gezin van V. speelde een belangrijke rol in de Zembla-uitzending uit 2017. Komt deze uitzending in een ander daglicht te staan door de vervolging van Sarah V.? In deze podcast die voor de behandeling van de rechtszaak is opgenomen, blikken de journalisten terug op hun onderzoek en vertellen ze over de journalistieke worsteling die ze doormaakten.