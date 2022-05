Kickboksen in de sportschool, na je werk je kinderen ophalen van de opvang, studeren en je stem uitbrengen. Allemaal ogenschijnlijk hele normale dingen in het leven van vrouwen in Nederland. Maar nog niet heel lang geleden werd er een strijd gevoerd om deze ‘normale dingen’ te mogen doen. Vanaf 11 oktober zet de 6-delige BNNVARA-televisieserie Vrouw op Mars deze verworven vrouwenrechten in historisch perspectief. Journaliste en presentatrice Fidan Ekiz bezoekt vrouwen en mannen die betrokken waren bij de strubbelingen, strijdpunten, memorabele en bij tijd en wijle hilarische ontwikkelingen in de vrouwenemancipatie van de twintigste eeuw in Nederland. Eindredactie: Annegriet Wietsma. Vrouw op Mars is vanaf donderdag 11 oktober om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2 .