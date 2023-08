Zuid-Holland legt Chemours dwangsom op voor illegale lozing

De chemische fabriek Chemours in Dordrecht moet stoppen met het lozen van een bepaalde stof, anders krijgt het bedrijf een boete. Milieudienst DCMR heeft Chemours een zogeheten last onder dwangsom opgelegd, van 125.000 euro per geconstateerde overtreding. De fabrikant van kunststoffen ligt onder een vergrootglas na een recente tv-uitzending van Zembla.