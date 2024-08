'Woningisolatie levert veel op, maar let op de kwaliteit'

Als er bijvoorbeeld te weinig aandacht is voor goede ventilatie, kan dat tot hitteproblemen leiden. Of bewoners zetten gewoon weer een raam open, waardoor de winst verloren gaat.

Het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn in het rapport vooral positief over isolatie. Ze kwamen naast de directe effecten ook indirecte voordelen tegen in de internationale literatuur. Zo kan isolatie leiden tot minder energiearmoede, wat vervolgens weer de gezondheid ten goede komt. "Minder energiearmoede kan stressgerelateerde gezondheidsklachten helpen voorkomen. Zo is energiearmoede-vermindering in verband gebracht met verbetering van de mentale gezondheid (waaronder depressie)", schrijven de onderzoekers.

Geïsoleerd huis

Wie in een beter geïsoleerd huis woont, zal vaak ook minder snel de neiging te hebben om in de kou te gaan zitten om kosten te besparen. Ook dat kan volgens het rapport indirect bijdragen aan de gezondheid, want te weinig verwarmen in het stookseizoen "kan leiden tot kou, vocht en schimmelproblematiek, met gezondheidseffecten tot gevolg". Mensen die er warm bijzitten, hebben bijvoorbeeld minder risico op luchtwegklachten.

De overheid wil dat 2,5 miljoen woningen tot en met 2030 beter worden geïsoleerd. De hoogste prioriteit gaat in het zogeheten Nationaal Isolatieprogramma naar de 1,5 miljoen meest tochtige woningen.

Het is nog onzeker of de doelen op tijd worden behaald. De krapte op de arbeidsmarkt kan in de weg zitten, waarschuwen de planbureaus.