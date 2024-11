Wolf mijdt de provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant ziet een verband tussen de afname van het aantal aanvallen op vee en de verminderde aanwezigheid van wolven in de provincie. Een wolf die zich tussen 2020 en 2023 op De Groote Heide in het zuidoosten van Brabant had gevestigd, is al een "hele poos weg", meldt de provincie. "En van zwervende wolven waren er dit jaar ook minder in Brabant. Maar dat zijn natuurlijk dagkoersen die zomaar kunnen veranderen."