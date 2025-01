Wolf in Gelderse woonwijk weer uitgezet in natuur

De wolf die urenlang in een schuur in een woonwijk in het Gelderse dorp Hengelo lag, is door een dierenarts verdoofd en daarna in een bos weer vrijgelaten. Tegen de verwachtingen in mankeerde het dier niets, aldus de provincie Gelderland. "De dierenarts heeft de wolf onderzocht, maar geen verwondingen aangetroffen", zegt een woordvoerder. "Het dier is daarom in een bosrijke omgeving weer uitgezet."