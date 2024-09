Wolf-hondincidenten in Gelderland: DNA-onderzoek biedt nog geen uitsluitsel

Na een vermoedelijke aanval van een wolf op een hond, is het DNA van een wolf niet voldoende te onderscheiden van het honden-DNA om zekerheid te bieden. De provincie Gelderland zegt dat nieuw onderzoek nodig is om met zekerheid vast te stellen of de incidenten in Nunspeet en afgelopen weekend in Harderwijk tussen een wolf en een hond waren. Het onderzoek wordt normaal gesproken in Wageningen uitgevoerd door de Wageningse universiteit.