Winter was droog, zacht en had somberste december sinds 1993

Behalve somber was de winter ook droog: er is sinds 1 december gemiddeld 191 millimeter neerslag gevallen over het land. Normaal gaat het om 229 millimeter. Er zijn wel uitschieters: zo was de avond van 5 december de natste pakjesavond sinds het begin van de metingen en was het in december behoorlijk nat in het Zuid-Hollandse dorp Maasland, met in totaal 141 millimeter neerslag.