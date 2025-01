Wiersma wil ook dat andere sectoren minder stikstof uitstoten

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt er in Nederland jaarlijks ongeveer 150 miljoen kilo stikstof uitgestoten. Ongeveer 100 miljoen kilo daarvan is ammoniak, wat voor 90 procent uit de landbouw komt. De overige 50 miljoen kilo, bestaande uit stikstofoxiden, komt vooral uit het verkeer (34 procent) de industrie (14 procent) of de binnenvaart (13 procent). Ook hier heeft de landbouw een klein aandeel (2,5 procent) in. Al met al is de landbouw verantwoordelijk voor ruim 60 procent van de totale stikstofuitstoot.