Waterkwaliteit in landbouwgebieden blijft onvoldoende

Deltares heeft op basis van de meetreeksen een aantal extra analyses uitgevoerd. Hieruit komt onder meer naar voren dat extreem natte condities in de zomer voor hogere nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater van landbouwgebieden zorgen. Een ander opvallend resultaat was een versnelde opwarming van het water sinds 2012. De Unie van Waterschappen legt uit dat dit warme water gevoeliger is voor meststoffen doordat er eerder algenbloei en zuurstofloosheid ontstaan. Zij vinden dat ook deze trends in weersomstandigheden mee moeten worden genomen in de beoogde verbetering van de waterkwaliteit.