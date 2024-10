Waddenzee verliest mogelijk werelderfgoedstatus door gas- en zoutwinning

"De brieven van UNESCO liegen er niet om", zei Douwstra na vragen van GrienLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren. "We weten niet wat de gevolgen zijn als de status als Werelderfgoed wordt ingetrokken. De effecten op het gebied, de naamsbekendheid, het toerisme en de natuur kennen we niet. Maar dat het effect gaat hebben, weten we." Douwstra hoopt dat het niet zover komt.

De Friese gedeputeerde voor mijnbouw Friso Douwstra (CDA) en meerdere partijen in Provinciale Staten maken zich zorgen over het mogelijk intrekken van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee. De VN-organisatie UNESCO heeft daarmee gedreigd als Nederland, Duitsland en Denemarken doorgaan met gas- en zoutwinning onder de zee. Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei moet dit jaar een besluit nemen over gaswinning bij het dorp Ternaard.

Daan Olivier van de PvdA zei dat Friesland hard op weg is om het wingewest van het land te worden, nu 42 procent van het Nederlandse aardgas in de provincie wordt gewonnen. "Friesland is al de mijnbouwprovincie van Nederland, dat is een feit", aldus Douwstra.

Jochem Knol van GrienLinks vroeg Douwstra of hij nieuw onderzoek over de gevolgen van gaswinning op de ecologie op Ameland van de Australische James Cook University bij het ministerie aandraagt. Dat gebeurt al, volgens de gedeputeerde. "Maar of het in de besluitvorming wordt meegenomen, weten we niet. De documenten die daarin meetellen, worden niet openbaar gemaakt."

Ecologische schade door gaswinning

De partijen uitten ook hun zorgen over de blijvende ecologische schade door gaswinning. "Is een eenmalige compensatie van 60 miljoen euro dan voldoende?", vroeg Knol zich af. Douwstra verzekerde dat schadevergoedingen bovenop de 60 miljoen euro compensatie komen, maar gaf ook toe dat ecologische schade vaak onherstelbaar is.

Zulke schade doet zich ook voor bij zoutwinning, aldus Daan Olivier van de PvdA. In het dorp Wijnaldum, waarbij zout wordt gewonnen, zijn veel huizen verzakt en is kans op verzakking van de zeedijk. "Wij brengen de gevolgen van zoutwinning continu onder de aandacht, maar wij hebben hier geen gezag over", zei Douwstra.