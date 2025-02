Voor het eerst levende gewone vinvis waargenomen voor Belgische kust

De soort komt voor in alle grote oceanen, van koudere wateren bij de polen tot warme gebieden rond de evenaar. Het dieet van de gewone vinvis bestaat voornamelijk uit vissen, pijlinktvissen en krill. In de zomer zoeken de dieren dit op in de voedselrijke gebieden in het noorden. Tijdens de wintermaanden trekken ze richting het warmere zuiden waar ze ook voortplanten. Hoewel er nog veel onduidelijk is over het precieze migratiepatroon in de Atlantische oceaan, is het bekend dat ze weinig te zoeken hebben in de ondiepe Noordzee. Dit maakt de waarneming voor de Belgische kust erg bijzonder.