Volgend jaar weinig overlast van eikenprocessierups volgens onderzoek

De hoogste piek met overlast van de eikenprocessierups was te zien in 2019. Toen gingen ook veel mensen naar de huisarts, omdat ze last hadden van jeuk of van hun ogen of luchtwegen. Inmiddels hebben aanzienlijk minder mensen last. Het kenniscentrum merkt op dat het weer dit jaar een rol speelde. Door veel regen in juni waren mensen minder buiten en was er minder kans dat ze in contact kwamen met de brandharen.