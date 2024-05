Vogelaars halen 24.000 euro op voor bescherming kustbroedvogels

Afgelopen weekend stond Texel weer in het teken van vogels kijken en genieten van de natuur tijdens het jaarlijkse Wadden Vogelfestival. Met activiteiten zoals de Texel Big Day werd ruim 24.000 euro opgehaald voor de bescherming van kustbroedvogels zoals de sterns en scholekster. Het weekend is een initiatief van Vogelinformatiecentrum en Nationaal Park Duinen van Texel en staat in het teken van de bescherming van kwetsbare natuur en vogelsoorten.

Dit jaar was het achtste jaar dat er tijdens het Wadden Vogelfestival een Texel Big Day werd georganiseerd. In die acht jaar hebben de vogelaars al meer dan 100.000 euro opgehaald voor diverse goede vogeldoelen. In 2024 is dat het beschermen van kustbroedvogels. Met name de scholekster, sterns en plevieren. De scholekster is ernstig aan het vergrijzen. De sterns zijn afgelopen twee jaar enorm getroffen door de vogelgriep, waarbij meer dan de helft van alle vogels overleden is.