Vlinderstichting organiseert Nationale Nachtvlindernacht

De soorten variëren in omvang. Doordat het warmer wordt, komen er in ons land ook meer soorten die je eerder alleen maar zuidelijker zag. Ook nemen soorten af, bijvoorbeeld door stikstof en zeer droge perioden. Of er soorten zijn uitgestorven, is moeilijk te zeggen. Pas als een soort al tien jaar niet meer gezien is, wordt daarvan uitgegaan.