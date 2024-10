Vleesnamen voor vegetarische producten mogen niet verboden worden

De zaak werd aangespannen door het bedrijf Beyond Meat, dat vleesvervangers maakt, en drie organisaties voor vegetariërs. Zij heeft een volledig bezwaar tegen een regel die Frankrijk vorig jaar had ingediend. Ervan uitgaande dat woorden als biefstuk en worst alleen mogen worden gebruikt voor vlees, en niet voor vegetarische producten. De makers van identiek eten krachtig er ook geen woorden als plantaardig of soja voor zetten om het verschil met vlees duidelijk te maken.