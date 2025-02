Verdwaalde mol begeeft zich op glad ijs

Deze mol zit flink in de penarie. Het diertje is per ongeluk op het ijs terecht gekomen en glibbert eroverheen. De mol maait wild om zich heen, op zoek naar aarde om zich in te kunnen graven. Filmer Stijn Bartels legde het opmerkelijke schouwspel vast. “Hoewel het niet op beeld te zien is, verzeker ik jullie ervan dat de mol uiteindelijk weer droge voeten heeft gekregen en een veilige haven vond onder de grond”, schrijft hij erbij.