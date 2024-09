Vangen rivierkreeften hervat in afwachting plan en geld kabinet

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft deze week een proef hervat met het vangen van Amerikaanse rivierkreeften, die schade aanrichten aan de bodem, het water en de natuur. Het waterschap kan na een maandenlange onderbreking hiermee verder omdat de provincie Zuid-Holland 200.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het wachten is nog altijd op een landelijk 'aanvalsplan' van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), dat verwacht dat dit begin volgend jaar klaar is. Dan moet ook blijken hoeveel geld hiervoor komt.

In afwachting van dit plan en ook van de benodigde wijzigingen in wet- en regelgeving, doen enkele waterschappen proeven. Zo ving het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de afgelopen drie jaar de beestjes in een pilotgebied gericht weg via ongeveer achthonderd fuiken en korven. Dat bleek volgens het waterschap "zinvol en effectief". Na het stoppen van de proef keerde de problematiek echter terug. Nu zitten er weer "miljoenen" Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard.

Tunnelkorven in de sloten

"Om het kreeftenaantal op een beheersbaar niveau te krijgen en houden, is een gecoördineerde inzet nodig. Grootschalig, langdurig en professioneel", aldus het waterschap. Om te onderzoeken hoe het vangen minder arbeidsintensief en goedkoper kan, worden in het Zuid-Hollandse poldergebied 10 meter lange tunnelkorven in de sloten geplaatst. Die hoeven minder vaak geleegd te worden.

Hoeveel geld nodig is om de kreeftenproblematiek in Nederland aan te pakken, is onduidelijk. "De komende maanden proberen we dat concreet te maken", zegt een woordvoerster van Schieland en de Krimpenerwaard. "Wel is duidelijk dat het actief bestrijden op de vele kilometers waar de kreeften voorkomen en gedurende meerdere jaren, veel geld zal vragen."