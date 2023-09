Update over blokkade van de A12 door klimaatactivisten

25 sep. 2023 - 13:07

Respect voor degene die hier keer op keer gaan zitten. De term snelweg is hier trouwens volledig misplaatst, voor een weg die toch al niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk doodloopt in het centrum van de stad. De argumentatie van de heer van Zanen slaat daarmee ook nergens op en zijn inzet van het water kanon is daarmee ook volledig disproportioneel. Dit staat in geen verhouding tot de onverlaten die om hun werkzaamheden die het milieu nog verder om zeep te helpen met hun trekkers de snelweg opgaan. Die brengen wel daadwerkelijk onschuldige mensenlevens in gevaar. En de voormalige minister van landbouw die ze nu aan hun kant vinden is zelf jaren lang verantwoordelijk geweest voor het vooruitschuiven van het problemen waar ze zich nu geheel ten onrechte door overvallen claimen. Er is in dit land geen tekort aan boerenverstand maar wellicht we; aan boeren met verstand