Trump roept op om windmolens in Noordzee weg te halen

Persbureau Reuters meldde eerder al dat Harbour Energy, de grootste Britse olie- en gasproducent in de Noordzee, zijn belangen in de olievelden in het gebied wil verkopen en plannen heeft voor een beursnotering in New York. Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil voltooide in juli vorig jaar al zijn vertrek uit de Noordzeeregio.